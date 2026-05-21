Польща викликала представника Ізраїлю через поведінку міністра з пропалестинськими активістами

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський викликав тимчасово повіреного Ізраїлю у Варшаві через "неприйнятну поведінку представника ізраїльського уряду".

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У четвер, 21 травня, Сікорський висловив офіційну позицію, за якою Польща рішуче засуджує поводження ізраїльської влади з активістами гуманітарної флотилії Global Sumud, яка була затримана ізраїльською армією. Серед активістів є громадяни Польщі.

Як свідчать відео із затримання, ізраїльський міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір знущався над затриманими активістами, що мали намір доправити гуманітарну допомогу до сектора Гази.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC – איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

"Я віддав розпорядження негайно викликати тимчасового повіреного Ізраїлю у Варшаві, щоб висловити наше обурення та вимагати вибачень за вкрай неприйнятну поведінку представника ізраїльського уряду", – заявив Сікорський.

Він наголосив, що Польща вимагає негайного звільнення поляків та дотримання щодо них міжнародних стандартів.

"Те, що Міністерство закордонних справ не рекомендувало польським громадянам подорожувати до Ізраїлю та Палестини, не означає, що ми погоджуємося з порушеннями їхніх прав та гідності", – додав очільник польського МЗС.

Нещодавно Італія заявила, що Ізраїль захопив судно із гуманітарною допомогою, яка прямувала до сектора Гази, на якому перебували італійські працівники.

Пізніше міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес засудив "незаконне затримання" та "викрадення" іспанського активіста, якого заарештували ізраїльські сили під час зупинки флотилії з гуманітарною допомогою для Гази в міжнародних водах.