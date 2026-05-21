Сибига впервые встретился с главой МИД Болгарии и поблагодарил ее за четкую позицию

Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с новоназначенной министром иностранных дел Болгарии Велиславой Петровой в кулуарах заседания Совета Украина-НАТО в Швеции.

Об этом Сибига рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что поздравил свою новую болгарскую коллегу с назначением. По его словам, они провели конструктивный обмен мнениями по широкому кругу двусторонних вопросов и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

"Я поблагодарил коллегу за ее четкую и принципиальную позицию в поддержку Украины в условиях российской агрессии. Болгария является важным партнером Украины, и мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества во взаимовыгодных сферах, в частности в укреплении безопасности в Черноморском регионе", – отметил Сибига.

Он проинформировал свою коллегу о текущем состоянии мирных усилий и о том, как обе страны могут укрепить европейское единство, что чрезвычайно важно для достижения прочного мира.

Он также подчеркнул важность дальнейшей поддержки Болгарией пути Украины в ЕС.

Петрова возглавила МИД в правительстве известного своими пророссийскими взглядами бывшего президента страны Румена Радева. Парламент Болгарии 8 мая утвердил состав и структуру нового правительства.

