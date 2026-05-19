Туск заявив, що намагається вплинути на рішення США щодо розгортання військ в Польщі

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що його уряд спробує вплинути на рішення Пентагону скасувати розміщення американських військових на території Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час засідання уряду, повідомляє Onet.

Туск повідомив, що посадовці польського Міноборони вирушили до США, де матимуть переговори зі своїми колегами з Пентагону щодо цього питання.

Також 19 травня у Брюсселі начальник Генерального штабу Польщі генерал Веслав Кукула зустрінеться з командувачем американських військ у Європі генералом Алексом Гринкевичем.

Польський прем’єр висловив сподівання, що ці зустрічі принесуть певні результати.

"Польща – найвірніший та найефективніший союзник. Значні витрати, великі інвестиції, зокрема в американське обладнання, та географія роблять Польщу відповідальною за безпеку не лише своєї, а й багатьох інших країн на європейському континенті. Все це змушує мене вірити, що наші зустрічі та переконання з американськими союзниками принесуть плоди", – сказав Туск на засіданні кабінету.

Він додав, що всі контакти з американською стороною наразі присвячені темі військового контингенту США на польській території.

"Наші американські союзники повинні розуміти, наскільки важливою є тісна та висококоординована співпраця, включаючи присутність американських військ у Польщі, для безпеки Польщі, Європи, Сполучених Штатів та світового порядку", – додав глава уряду Польщі.

Нагадаємо, минулого тижня США офіційно підтвердили, що призупиняють розгортання 4 тисяч американських військових у Польщі.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати на початку минулого тижня надіслали Польщі попередження про те, що скасовують перекидання 4 тисяч військових до країни, але це повідомлення "застрягло" на пошті начальника Генерального штабу польських Збройних сил.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість американських солдатів на польській території не зменшується попри рішення Пентагону.