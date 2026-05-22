В Палате представителей сорвалось голосование по полномочиям Трампа в войне с Ираном

Лидеры республиканского большинства в Палате представителей Конгерса США внезапно отменили голосование за резолюцию по ограничению полномочий президента относительно войны с Ираном – которая имела шансы на успех из-за малого количества присутствующих республиканцев.

В четверг 21 мая лидеры республиканского большинства в последний момент отменили запланированное голосование за очередную резолюцию по ограничению полномочий Трампа в вопросе войны с Ираном – республиканцы рисковали проиграть в этом голосовании из-за малого количества присутствующих в зале.

Демократы уже многократно пытались провести подобный документ через обе палаты Конгресса; в последние недели инициатива получила поддержку и большего количества республиканцев.

Резолюцию, которую должны были рассматривать в четверг, внес демократ от Нью-Йорка Грегори Микс, который входит в комитет по иностранным делам Палаты представителей.

После отмены голосования лидеры демократического меньшинства назвали это решение трусливым, добавив, что Палата представителей с республиканским большинством "продолжает вести себя как придаток администрации Трампа".

Автор проекта Микс отметил, что теперь голосование вероятно состоится в июне – когда закончится плановый перерыв в работе Палаты представителей в связи с Днем памяти.

Ранее на этой неделе в Сенате прошла очередной процедурный этап похожая резолюция, где говорится об ограничении полномочий Трампа по ведению войны с Ираном и необходимости согласования действий с Конгрессом.

Трамп на этой неделе заявил, что считает, что американцы широко поддерживают войну с Ираном, потому что должны понимать угрожающие последствия появления ядерного оружия у Тегерана – что, впрочем, расходится с данными соцопросов.