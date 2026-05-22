Госдеп США согласовал продажу Украине оборудования для систем ПВО Hawk
Госдеп США утвердил потенциальную продажу Украине оборудования для обслуживания уже имеющихся систем противовоздушной обороны Hawk на общую сумму 108,1 млн долларов.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.
Речь идет о различных запчастях для обслуживания систем и их поддержания в исправном состоянии, услуги поддержки и "связанные элементы логистической и программной поддержки".
В объявлении добавляют, что это соответствует внешнеполитическим и безопасностным целям США, "улучшая безопасность партнерского государства, которое имеет значение для политической и экономической стабильности в Европе".
В начале мая Госдеп США одобрил продажу Украине боеприпасов расширенной дальности.
В Офисе президента Украины говорят, что к программе PURL, в рамках которой страны-партнеры оплачивают американское оружие для Украины, пока привлечено почти 5,5 млрд долларов, и отрицают проблемы с поставками.