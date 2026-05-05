Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів розширеної дальності 

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні боєприпасів типу Joint Direct Attack Munitions – Extended Range (JDAM-ER) та супутнього обладнання на суму 373,6 млн доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в пресслужбі Держдепу.

У відомстві зазначили, що уряд України звернувся до США з проханням придбати 1 200 комплектів хвостових частин для боєприпасів спільного прямого удару (JDAM) типу KMU-572 та 332 комплекти хвостових частин для JDAM типу KMU-556.

До замовлення також увійдуть обладнання для обслуговування боєприпасів JDAM, запасні та ремонтні частини, витратні матеріали, підтримка з ремонту та обслуговування, програмне забезпечення для озброєння, а також інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників.

"Запропонований продаж сприятиме посиленню спроможності України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для виконання завдань із самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужному потенціалу протиповітряної оборони", – додали в Держдепі.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) – це комплект спеціального обладнання для некерованих бомб, що перетворює їх на керовані боєприпаси. Версія Extended Range передбачає дальність польоту до понад 70 кілометрів.

Головним підрядником замовлення виступить компанія Boeing, розташована в Сент-Луїсі, штат Міссурі.

У листопаді США схвалили потенційний продаж Україні обладнання для обслуговування ЗРК Patriot орієнтовною вартістю 105 млн доларів.

За даними ЗМІ, минулого тижня Вашингтон попередив європейських союзників, зокрема Велику Британію, Польщу, Литву та Естонію, що слід очікувати значних затримок у постачанні американської зброї, оскільки США поспішають поповнити запаси, вичерпані війною в Ірані.