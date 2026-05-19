В ОП розповіли, скільки грошей вдалося залучити до програми закупівлі зброї США для України

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що до програми PURL, в рамках якої країни-партнери оплачують американську зброю для України, наразі залучено майже 5,5 млрд доларів.

Про це він заявив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Жовква подякував генсеку НАТО Марку Рютте, який "продовжує бути активним популяризатором і реалізатором цієї програми".

"На сьогоднішній день майже 5,5 мільярдів доларів залучено, і ці кошти вже працюють", – сказав Жовква.

Він також спростував інформацію про те, що "нібито щось не поставляється" за цією програмою.

"Ми всі бачимо, що відбувається у світі. І, звичайно, перше, що найважливіше постачається по цій програмі, це – ракети-перехоплювачі для антибалістичних систем, для систем Patriot. І на сьогодні те, що можуть наші партнери профінансувати, і те, що американська сторона може постачати – воно постачається", – зазначив заступник керівника ОП.

Загалом у програмі PURL фінансово беруть участь 25 країн-членів НАТО, а також три партнери поза Альянсом.

"Так, зараз важче отримувати ці кошти, але це не означає, що програма не повинна працювати. Вона буде працювати і вона дає нам результат. Це та зброя і ті боєприпаси, які на сьогоднішній момент готові, вони є на складах, їх можна використовувати", – наголосив Жовква.

ЗМІ раніше повідомили, що союзники в Європі дедалі більше непокояться за майбутнє програми PURL, в рамках якої країни-члени НАТО купують зброю американського виробництва для України.

Ці занепокоєння з’явились на тлі того, як війна в Ірані вичерпує американські запаси.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Україна і надалі продовжить отримувати оплачену партнерами американську зброю, попри фактор війни на Близькому Сході.

Також він оптимістично налаштований щодо того, що партнери України і надалі знаходитимуть потрібні суми для фінансування закупівлі американської зброї через ініціативу PURL.