В ОП розповіли, скільки грошей вдалося залучити до програми закупівлі зброї США для України
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що до програми PURL, в рамках якої країни-партнери оплачують американську зброю для України, наразі залучено майже 5,5 млрд доларів.
Про це він заявив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".
Жовква подякував генсеку НАТО Марку Рютте, який "продовжує бути активним популяризатором і реалізатором цієї програми".
"На сьогоднішній день майже 5,5 мільярдів доларів залучено, і ці кошти вже працюють", – сказав Жовква.
Він також спростував інформацію про те, що "нібито щось не поставляється" за цією програмою.
"Ми всі бачимо, що відбувається у світі. І, звичайно, перше, що найважливіше постачається по цій програмі, це – ракети-перехоплювачі для антибалістичних систем, для систем Patriot. І на сьогодні те, що можуть наші партнери профінансувати, і те, що американська сторона може постачати – воно постачається", – зазначив заступник керівника ОП.
Загалом у програмі PURL фінансово беруть участь 25 країн-членів НАТО, а також три партнери поза Альянсом.
"Так, зараз важче отримувати ці кошти, але це не означає, що програма не повинна працювати. Вона буде працювати і вона дає нам результат. Це та зброя і ті боєприпаси, які на сьогоднішній момент готові, вони є на складах, їх можна використовувати", – наголосив Жовква.
ЗМІ раніше повідомили, що союзники в Європі дедалі більше непокояться за майбутнє програми PURL, в рамках якої країни-члени НАТО купують зброю американського виробництва для України.
Ці занепокоєння з’явились на тлі того, як війна в Ірані вичерпує американські запаси.
Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Україна і надалі продовжить отримувати оплачену партнерами американську зброю, попри фактор війни на Близькому Сході.
Також він оптимістично налаштований щодо того, що партнери України і надалі знаходитимуть потрібні суми для фінансування закупівлі американської зброї через ініціативу PURL.