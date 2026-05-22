Норвегія на зустрічі НАТО закликатиме до посилення підтримки України

Підтримка України буде однією з тем обговорення на зустрічі міністрів країн НАТО у Швеції, і Норвегія закликатиме посилювати внески в українські оборонні спроможності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарях ЗМІ перед зустріччю у Гельсінгборзі сказав очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде.

Ейде зазначив, що Україна буде однією з тем обговорення на міністерській зустрічі НАТО.

"Норвегія разом з іншими країнами Північної Європи, Німеччиною та ще кількома є найбільшими донорами допомоги для України. Ми цим пишаємося, але також ми б хотіли, щоб долучалися більше країн – особливо зараз, коли ситуація на фронті дещо покращилась на користь України. У Росії неприємне становище, в України справи дещо краще. І також ми визнаємо, що Україна сама стає "донором безпеки" – вони зараз є глобальним лідером у безпілотних технологіях на війні", – зазначив він.

"Тож нам потрібна Україна, потрібно, щоб вона взяла гору у цій війні – і також Україна важлива для нас як партнер і "донор безпеки" у довгостроковій перспективі", – додав міністр закордонних справ Норвегії.

На полях зустрічі також відбулосязасідання Ради Україна-НАТО у форматі неформальної вечері, до якої долучився український міністр Андрій Сибіга.

Напередодні, 21 травня, Сибіга обговорив з генсеком Марком Рютте загрози з боку Росії та Білорусі.