Німеччина з липня знизить авіаційний податок для підтримки авіагалузі

Ввечері 21 травня Німеччина ухвалила рішення знизити податок на авіаперевезення з липня до рівня травня 2024 року, прагнучи підтримати авіаційний сектор.

Про це пише Tagesschau.

Згідно з новими правилами, авіаційний податок зменшиться на суму від 2,50 до 11,40 євро залежно від дальності рейсу. Ставки диференціюватимуться для коротко-, середньо- та далекомагістральних перельотів.

У німецькій авіаційній галузі рішення привітали, назвавши його важливим сигналом підтримки сектору.

Втім, екологічні організації різко розкритикували ініціативу. Федерація з охорони навколишнього середовища та природи заявила, що це "абсолютно неправильний сигнал".

