У ЄС кажуть, що світ пережив третій найтепліший липень в історії спостережень

Цього року світ пережив третій найтепліший липень за всю історію спостережень.

Про це повідомило в четвер, 7 серпня, агентство Європейського Союзу, яке відстежує глобальне потепління, пише AP, передає "Європейська правда".

Попри дещо нижчу середню глобальну температуру, вчені заявили, що в липні зберігалися екстремальні погодні явища, включно зі спекою та смертоносними повенями.

"Через два роки після найспекотнішого липня за всю історію спостережень, низка рекордів глобальної температури припинилася – принаймні наразі. Але це не означає, що кліматичні зміни зупинилися", – заявив Карло Буонтемпо, директор Служби з питань зміни клімату Copernicus.

Він наголосив, що служба продовжує спостерігати наслідки глобального потепління.

Моніторингове агентство ЄС заявило, що слід очікувати нових температурних рекордів і ще більш екстремальних кліматичних явищ, якщо концентрація парникових газів в атмосфері не буде знижена.

Служба з питань зміни клімату повідомила, що середня температура поверхні Землі минулого місяця все ще була на 1,25°C вища, ніж у доіндустріальний період 1850–1900 років, до того, як люди почали широко спалювати нафту, газ і вугілля.

За даними служби, середня глобальна температура повітря на поверхні в липні досягла 16,68°C, що на 0,45°C вище середнього показника за 1991-2020 роки для цього місяця.

Попри дещо прохолодніший липень, 12-місячний період з серпня 2024 року по липень 2025 року був на 1,53°C теплішим від доіндустріального рівня, перевищивши поріг, встановлений у 2015 році для обмеження антропогенного потепління до 1,5°C.

Жюльєн Ніколас, старший науковий співробітник Copernicus, зазначив, що важливо розглядати зниження температури минулого місяця в контексті двох аномальних років з точки зору потепління.

"Ми дійсно виходимо з серії рекордних глобальних температур, яка тривала майже два роки", – сказав він.

Ніколас додав, що доки триватиме довгострокова тенденція до потепління, екстремальні погодні явища будуть продовжувати відбуватися.

Нагадаємо, 26 липня в Угорщині зафіксували найвищу температуру за понад 100 років, що майже досягла абсолютного рекорду.

На півдні сусідньої Румунії в найспекотніші години цього ж дня очікували до 43°C.