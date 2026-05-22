Норвегия на встрече НАТО будет призывать к усилению поддержки Украины

Поддержка Украины будет одной из тем обсуждения на встрече министров стран НАТО в Швеции, и Норвегия будет призывать усиливать взносы в украинские оборонные способности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментариях СМИ перед встречей в Хельсингборге сказал глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

"Норвегия вместе с другими странами Северной Европы, Германией и еще несколькими являются крупнейшими донорами помощи для Украины. Мы этим гордимся, но также мы бы хотели, чтобы участвовали больше стран – особенно сейчас, когда ситуация на фронте несколько улучшилась в пользу Украины. У России неприятное положение, у Украины дела несколько лучше. И также мы признаем, что Украина сама становится "донором безопасности" – они сейчас являются глобальным лидером в беспилотных технологиях на войне", – отметил он.

"Поэтому нам нужна Украина, нужно, чтобы она взяла верх в этой войне – и также Украина важна для нас как партнер и "донор безопасности" в долгосрочной перспективе", – добавил министр иностранных дел Норвегии.

На полях встречи также состоялось заседание Совета Украина-НАТО в формате неформального ужина, к которому присоединился украинский министр Андрей Сибига.

Накануне, 21 мая, Сибига обсудил с генсеком Марком Рютте угрозы со стороны России и Беларуси.