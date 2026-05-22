Германия с июля снизит авиационный налог для поддержки авиаотрасли

Вечером 21 мая Германия приняла решение с июля снизить налог на авиаперевозки до уровня мая 2024 года, стремясь поддержать авиационный сектор.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Согласно новым правилам, авиационный налог уменьшится на сумму от 2,50 до 11,40 евро в зависимости от дальности рейса. Ставки будут дифференцироваться для коротко-, средне- и дальнемагистральных перелетов.

В немецкой авиационной отрасли решение приветствовали, назвав его важным сигналом поддержки сектора.

Впрочем, экологические организации резко раскритиковали инициативу. Федерация по охране окружающей среды и природы заявила, что это "абсолютно неправильный сигнал".

Сообщалось, что британские авиакомпании получили зеленый свет от правительства на отмену или объединение рейсов для экономии авиационного топлива в летний сезон.

Также писали, что французское правительство готовится оказать финансовую помощь авиакомпаниям, которые пострадали от роста цен на авиатопливо. В то же время во Франции заверили, что отечественная авиационная отрасль не столкнется с дефицитом авиатоплива как минимум в течение мая и июня.