Рютте недоволен, что только 6-7 стран Европы активно покупают оружие у США для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет, чтобы государства Европы более пропорционально распределяли между собой расходы на закупку Украине американского оружия в рамках механизма PURL, поскольку сейчас основной вклад делают только шесть-семь союзников.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", генсек НАТО заявил перед началом заседания министров иностранных дел НАТО в Швеции 22 мая.

Рютте констатировал, что основную работу в закупке оружия в США для Украины в рамках PURL делают только 6-7 европейских государств.

"Поток критически важного американского оборудования в Украину продолжается. Это включает жизненно важную антибаллистическую ракетную, противоракетную поддержку, в том числе для систем Patriot, оплаченную европейскими союзниками, известную программу PURL. Это продолжается. Европейцы платят за это", – сказал Рютте.

Он подчеркнул, что "хочет достичь того, чтобы (эта) нагрузка была распределена более равномерно" между всеми государствами Европы.

"Чтобы было больше совместного несения нагрузки, потому что сейчас только шесть или семь союзников выполняют наибольшую работу", – подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, "хорошая новость заключается в том", что того, что делают эти 6-7 государств, "достаточно, чтобы гарантировать, что Украина будет продолжать иметь доступ к этому критически важному американскому оборудованию".

Как сообщала "Европейская правда", поддержка Украины будет одной из тем обсуждения на встрече министров стран НАТО в Швеции, и Норвегия будет призывать увеличивать взносы в украинские оборонные возможности.

На полях встречи также ожидается заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел в формате неформального ужина, к которому присоединится украинский министр Андрей Сибига.

Накануне, 21 мая, Сибига обсудил с генсеком Марком Рютте угрозы со стороны России и Беларуси.