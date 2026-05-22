Глава МИД Латвии: Россия прогрессирует в применении дронов, нам нельзя терять время

Исполняющая обязанности главы МИД Латвии Байба Браже подчеркнула, что странам НАТО важно быстро внедрять в свои армии новейшие технологии, развившиеся за годы российско-украинской войны, чтобы быть готовыми к угрозам со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в комментариях СМИ перед встречей министров стран НАТО в шведском Хельсингборге.

Браже подчеркнула, что технологические инновации, которые развились за годы российско-украинской войны, должны быть как можно быстрее интегрированы в оборонные способности стран Альянса.

"Нам нужно наращивать современные технологии, беспилотные системы – все то, что мы видим на фронте в Украине – в рамках наших оборонных возможностей. Ведь Россия также учится – не только Украина. У нас больше нет времени на промедление", – подчеркнула она.

Браже также поблагодарила за поддержку все столицы, которые отреагировали на российскую ложь и угрозы в адрес стран Балтии.

Норвежский министр отметил, что поддержка Украины будет одной из тем обсуждения, и Норвегия будет призывать усиливать взносы в украинские оборонные способности. Также он отметил, что Украина с ее опытом и инновациями становится уже не только получателем помощи, но и ценным "донором безопасности" для партнеров.