В Венгрии на заводе MOL произошел взрыв: есть погибший и раненые

На венгерском нефтеперерабатывающем заводе MOL произошел взрыв, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в Facebook, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 22 мая, Мадьяр заявил, что в городе Тисауйварош на НПЗ MOL произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще несколько получили серьезные травмы.

По словам премьера, министр энергетики Иштван Капитань вместе с генеральным директором MOL Жолтом Хернади отправились к месту происшествия.

18 мая от взрыва, причиной которого, вероятно, стал газ, обвалились несколько этажей здания конца XIX – начала XX века вблизи железнодорожного вокзала города Гёрлиц в Германии.

21 мая спасатели нашли первую погибшую под завалами трех этажей жилого дома, где произошел взрыв.