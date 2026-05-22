Глава МИД Латвии о лжи РФ про дроны в Балтии: "Россия теперь ищет крайних"

Исполняющая обязанности главы МИД Латвии Байба Браже в очередной раз отвергла российскую дезинформацию о якобы разрешении от стран Балтии Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по РФ, отметив, что в Москве ищут оправдание своим уязвимостям перед украинскими ударами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в комментариях СМИ перед встречей министров стран НАТО в шведском Хельсингборге.

Браже в очередной раз опровергла утверждение из России, что страны Балтии якобы позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для того, чтобы наносить удары по целям в России.

"Украина развила технологии и умения, чтобы бить по целям на территории России. У них есть эти дальнобойные возможности. И поэтому Россия теперь пытается выставить это так, что виноват кто-то другой – то ли государства Балтии, то ли Финляндия, то ли Польша, то ли еще кто-то. Нет! Россия должна прекратить свою войну. Тогда и атаки прекратятся", – подчеркнула и.о. главы МИД Латвии.

Браже также поблагодарила за поддержку все столицы, которые отреагировали на российскую ложь и угрозы.

Также она заявила, что Латвии нет причин привлекать механизмы НАТО из-за проблемы с заблудившимися украинскими дронами, потому что это непреднамеренные инциденты.

Браже подчеркнула, что технологические инновации, развившиеся за годы российско-украинской войны, должны быть как можно быстрее интегрированы в оборонные способности стран Альянса.