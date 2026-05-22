Латвия не видит причин задействовать статью 4 НАТО из-за проблемы с "заблудившимися" дронами

Исполняющая обязанности главы МИД Латвии Байба Браже сказала, что Рига не планирует применять "консультационную" статью 4 Договора НАТО из-за заблудившихся украинских дронов, поскольку это ситуация иного характера.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в комментариях СМИ перед встречей министров стран НАТО в шведском Хельсингборге.

Чиновницу спросили, рассматривает ли Латвия применение статьи 4 НАТО из-за нарастающей проблемы с заблудившимися украинскими беспилотниками. Браже ответила, что для этого нет причин, поскольку это ситуация иного характера.

"Это не военная угроза – это сбитые с курса российскими средствами РЭБ украинские дроны. Речь идет об очень небольшом количестве аппаратов – мы должны были бы справиться с этим... Здесь скорее нужно работать с нашими собственными готовностью и возможностями", – отметила Байба Браже.

Она в очередной раз отвергла российскую дезинформацию о якобы разрешении от стран Балтии Украине использовать их воздушное пространство для ударов по РФ, отметив, что в Москве ищут оправдания своей уязвимости перед украинскими ударами.

Браже также поблагодарила за поддержку все столицы, которые отреагировали на российскую ложь и угрозы.

На этой неделе в восточных районах Латвии несколько дней подряд объявляли воздушную тревогу из-за риска попадания беспилотников в воздушное пространство страны.