В Литве задержали гражданина Польши, собиравшегося нелегально пересечь границу с Беларусью

Литовские пограничники задержали гражданина Польши, которого поймали при попытке пересечь границу в сторону Беларуси вне пунктов пропуска.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще в среду, 20 мая, однако Государственная служба охраны границ сообщила о нем только в пятницу.

Вблизи села Яскониас в районе города Друскининкай литовские пограничники остановили в 200 метрах от границы с Беларусью мужчину с самодельной лестницей. Во время проверки он предъявил польский паспорт.

У него также были велосипед, спальник, сумки, в которых, в частности, обнаружили молоток, гвозди и ножи, а также наличные в долларах США и злотых на общую сумму около 60 тысяч евро.

Задержанный поляк признал, что планировал с помощью лестницы перелезть через колючую проволоку на границе.

В суде ему назначили меру пресечения в виде месяца содержания под стражей. О возможных мотивах поездки мужчины не сообщается.

В январе 2025 года латвийские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь границу на велосипеде, чтобы оказаться в России.

Летом 2025 года эстонские пограничники задержали гражданина Польши после нелегального пересечения границы на реке Нарва в сторону России, его заподозрили в намерении вступить в армию РФ.