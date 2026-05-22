Рютте: у США є причини бути членом НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Сполучені Штати мають інтерес бути членом Альянсу, зокрема через військові спроможності в Європі.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції.

Рютте уникнув відповіді на питання про те, чи отримував він від американської адміністрації запевнення, що Вашингтон залишиться в складі НАТО.

Водночас, на його думку, війна в Ірані показала, що США зацікавлені залишатися в блоці через доступ до європейських військових баз, звідки можна атакувати цілі на Близькому Сході.

"Ви могли спостерігати прямий інтерес до цього протягом останніх тижнів, а особливо протягом шести тижнів після 28 лютого. Тисячі американських літаків злітають з європейських авіабаз на основі двосторонніх зобов’язань, укладених протягом багатьох років між США та різними країнами Європи… І я вважаю, що це також є причиною, чому США беруть у цьому (НАТО. – Ред.) участь", – відповів генсек.

Посадовець також заявив, що, на його думку, європейські союзники почули зауваження американської адміністрації щодо допомоги у військових операціях проти Ірану.

Нагадаємо, у четвер держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа все ще розчарована союзниками по НАТО через їхню позицію щодо війни в Ірані.

Рубіо також заявив, що на саміті лідерів НАТО в Анкарі у липні будуть обговорювати "розчарування" американського президента Дональда Трампа щодо Альянсу.

Раніше повідомляли, що у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він нібито хоче помститися.