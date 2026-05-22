Бывший премьер-министр Франции и лидер партии Макрона объявил о участии в президентской гонке

Бывший премьер-министр Франции и лидер партии "Возрождение" Габриэль Атталь объявил о своем намерении баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом политик объявил на встрече с жителями деревни Мюр-де-Баррез, передает France24.

Президентские выборы во Франции, которые ожидаются весной следующего года, положат конец почти 10-летнему президентству Эммануэля Макрона, который не может баллотироваться на пост в третий раз из-за конституционных норм.

Атталя, возглавлявшего правительство в 2024 году, а теперь являющегося генеральным секретарем партии "Возрождение", основанной Макроном, называют "клоном" действующего президента. Несмотря на это, они неоднократно конфликтовали с момента роспуска Национальных собраний, что положило конец короткому сроку премьерства Атталя.

Экс-премьер объявил о своих намерениях баллотироваться в президенты во время общественных обсуждений на сельской площади, чтобы бросить вызов своим оппонентам, критикующим его за имидж "городского" политика.

"Лучшее еще впереди. Страна, которая объединена, вместе, в мире, такая страна, как Франция, еще должна написать свои лучшие страницы. Мы – страна будущего… Именно потому, что я глубоко люблю Францию и французский народ, я решил баллотироваться на пост президента Республики", – заявил Атталь.

За год до президентских выборов политическая напряженность во Франции набирает обороты. На этой неделе суд начал расследование в отношении политика-центриста, бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, в связи с обвинениями в растрате государственных средств, фаворитизме, конфликте интересов и вымогательстве. Филипп давно объявил о своих намерениях принять участие в президентской гонке.

Также бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, который, как ожидается, выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в следующем году, находится под следствием в связи с подарками, которые он получил во время пребывания на посту министра иностранных дел.

В настоящее время в опросах общественного мнения перед президентскими выборами 2027 года лидирует ультраправая партия "Национальное объединение". Официальным кандидатом в президенты от этой партии является скандально известная политик Марин Ле Пен, которая ожидает решения апелляционного суда по делу о растрате средств ЕС, что потенциально может закрыть ей доступ к баллотированию на государственные должности.

Если Ле Пен лишится права участвовать в выборах, она определила своим преемником в президентской гонке своего 30-летнего протеже Жордана Барделла.

