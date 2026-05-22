У президента Польши отмечают, что в вопросе с войсками США помогла "химия" между Навроцким и Трампом

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач отметил, что "позитивная химия" между Каролем Навроцким и Дональдом Трампом сыграла важную роль в решении президента США направить войска в Польшу.

Заявление Пшидача приводит Politico, пишет "Европейская правда".

Пшидач отметил, что решение Трампа не было обусловлено одним фактором, но что президенту США "нравится президент Навроцкий" и он положительно относится к Польше, поскольку Варшава выполняет обязательства по оборонным расходам и закупает американское оборудование. Он отметил, что между президентами была "позитивная химия".

"Это те ребята, которые выполняют 5 процентов ВВП. Чего бы мы как альянс ни требовали от Польши, они это выполняют, так почему мы должны наказывать их негативными последствиями?" – сказал Пшидач.

Пшидач отверг мнение, что опора на личные связи делает безопасность Польши менее стабильной, отметив, что размещение американских войск всегда зависело от решений президента США.

"Всегда очень важно иметь личные контакты с президентом США", – сказал он, указав на польские попытки наладить связи с Бараком Обамой, Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Напомним, вечером 21 мая Трамп заявил о намерении отправить в Польшу 5 тысяч американских военных, упомянув о своих дружеских отношениях с Навроцким – без уточнений, как это сочетается с предыдущими заявлениями о планах размещения американских военных в Польше.

Перед этим Соединенные Штаты озадачили Варшаву и других союзников неожиданной отменой планового развертывания в Польше 4 тысяч военнослужащих, что вызвало критику и внутри США.