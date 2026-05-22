Глави МЗС вісьмох країн засудили дезінформаційну кампанію Росії проти держав Балтії

Міністри закордонних справ країн Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, в якій засудили дезінформаційну кампанію Росії та Білорусі щодо порушень повітряного простору в регіоні.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву опублікувала пресслужба МЗС Естонії.

Глави МЗС Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії засудили погрози Росії застосувати силу проти Латвії та інших країн регіону. У заяві вони наголосили, що інциденти з потраплянням безпілотників у повітряний простір НАТО є прямим наслідком незаконної війни Росії проти України.

Також міністри повторили, що їхні країни не дозволяють використовувати свій повітряний простір чи територію для атак на російські цілі.

Своїми звинуваченнями та дезінформацією Росія намагається відвернути увагу від своєї війни проти України та залякати союзників по НАТО, але зазнає невдачі, йдеться в документі.

Міністри закордонних справ країн Північної Європи та Балтії також підтвердили свою незмінну підтримку України та її право на самооборону.

У п’ятницю міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Росія навмисно направляє українські безпілотники у повітряний простір країн НАТО, намагаючись послабити підтримку України.

Напередодні Естонія викликала тимчасового повіреного у справах Російської Федерації для вручення йому ноти протесту щодо дезінформаційної кампанії, спрямованої проти країн Балтії.

Глава МЗС Латвії Байба Браже вкотре відкинула російську дезінформацію про нібито дозвіл від країн Балтії Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ, зауваживши, що у Москві шукають виправдання своїм вразливостям перед українськими ударами.