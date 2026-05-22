Швейцария расширила санкции против России, частично синхронизировавшись с 20-м пакетом ЕС

Швейцария расширила санкции против России и Беларуси, одобрив часть ограничений, предусмотренных в 20-м санкционном пакете ЕС.

Об этом сообщили в правительстве Швейцарии, передает "Европейская правда".

Страна ввела санкции против 115 физических и юридических лиц. На них распространяются меры по замораживанию активов, запрету на перевод средств, въезд и транзит через территорию Швейцарии.

Отмечается, что в санкционный список попали лица, относящиеся к российскому военно-промышленному комплексу и энергетическому сектору, а также субъекты, причастные к депортации украинских детей и идеологическому воздействию на них.

Однако Швейцария пока воздерживается от санкций против семи компаний из третьей страны, которые включены в пакет ограничений, принятый ЕС.

Берн также присоединяется к мерам Евросоюза по ограничению деятельности российского "теневого флота". Страна внесла в санкционный список еще 46 судов.

Кроме того, правительство запретило транзакции с двумя российскими портами и одним портом, расположенным в третьей стране, которые используются для перевозки нефтепродуктов РФ.

В список ограничений также попали 20 российских банков и 7 финансовых посредников в других странах.

Сообщалось, что на этой неделе послы стран Европейского Союза должны обсудить "мини пакет" санкций против России, направленный против около десяти человек, которых ранее защищало правительство бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также против нескольких российских судов.

А по данным Bloomberg, ЕС предложит временно отменить ограничения против китайского поставщика полупроводников, включенного в 20-й пакет санкций против России, из-за хаоса в цепочках поставок в автомобильной промышленности.