ЗМІ: ЄС хоче запровадити виняток з 20-го пакета санкцій для китайської компанії

Європейський Союз запропонує тимчасово скасувати обмеження проти китайського постачальника напівпровідників, внесеного до 20-го пакета санкцій проти Росії, через хаос у ланцюгах постачання в автомобільній промисловості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція Bloomberg.

За словами анонімних джерел, Європейська комісія запропонує запровадити виняток із санкцій вже цього тижня. Впровадження такого кроку вимагатиме схвалення 27 держав-членів блоку.

В Єврокомісії поки не відповіли на запит про коментар.

Китайську компанію-постачальника напівпровідників було включено до 20-го пакету санкцій ЄС, схваленого минулого місяця. Туди входять іноземні компанії, які звинувачуються у постачанні Росії товарів подвійного призначення.

Європейські автовиробники вимагали від ЄС відтермінувати обмеження проти цієї компанії, заявивши, що у них не було часу диверсифікувати свої ланцюги постачання. За словами джерел, ці заходи призведуть до вичерпання запасів напівпровідників протягом кількох тижнів.

Автомобільна промисловість ЄС відчула серйозні проблеми з постачанням наприкінці минулого року після конфлікту уряду Нідерландів з китайським виробником чипів Nexperia.

Повідомлялося, що цього тижня посли країн Європейського Союзу мають обговорити "мініпакет" санкцій проти Росії, спрямований проти близько десяти осіб, яких раніше захищав уряд колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а також проти кількох російських суден.

Як писала "Європейська правда", під час засідання Європейської ради 18–19 червня в Брюсселі лідери держав Європейського Союзу обговорять, зокрема, перспективи вступу України до ЄС, новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії та перемовини про мир в Україні.