Парламент Словении утвердил лидера националистов Яншу на должности премьер-министра

Национальное собрание Словении в пятницу проголосовало за назначение лидера правопопулистской Словенской демократической партии Янеза Яншу премьер-министром страны.

Об этом сообщает агентство STA, пишет "Европейская правда".

За кандидатуру Янши проголосовал 51 депутат 90-местного парламента. Еще 36 проголосовали против этого назначения.

Теперь у премьера есть 15 дней, чтобы представить список министров для своего правительства на рассмотрение Национального собрания.

Назначение Янши главой правительства положило конец кризису, охватившему Словению после мартовских выборов в парламент.

Напомним, 22 марта либеральное "Движение за свободу" тогда еще действующего премьер-министра Роберта Голоба выиграло выборы с минимальным преимуществом, получив 29 мест против 28 у Янши.

Либералам не удалось сформировать большинство после нескольких недель коалиционных переговоров, и в прошлом месяце Голоб признал поражение, смирившись с ролью лидера оппозиции.

Для Янеза Янши этот срок на посту премьера станет четвертым – политик уже возглавлял правительство с 2004 по 2008 год, с 2012 по 2013 год и снова с 2020 по 2022 год. Он также является одним из самых известных националистических лидеров Европы и, по его собственному признанию, сторонником президента США Дональда Трампа.

Подробнее о новом премьер-министре Словении читайте в статье "Европейской правды" Проблемный друг Украины: какие изменения обещает новая власть Словении и где может быть угроза Киеву