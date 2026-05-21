Спецпосланник США: процвітання Гренландії залежить від Трампа

Спеціальний посланник США в Гренландії Джефф Лендрі вважає, що процвітання країни "залежить" від американського президента Дональда Трампа.

Про це він сказав у інтерв’ю DR, пише "Європейська правда".

У Лендрі запитали, чи була успішною місія з "налагодження нових дружніх стосунків" під час візиту до Гренландії.

"Друзів ніколи не буває забагато, правда? Тож місія з налагодження дружніх стосунків ніколи не завершується. Я зустрівся та поспілкувався з дуже широким колом людей, що, на мою думку, було найпродуктивнішою частиною. І, здається, є спільна тема, а саме те, що вони хочуть більше зв’язків із США", – відповів він.

Спецпосланець Трампа заявив, що повідомить американському президенту, що з того часу, як він почав "говорити про Гренландію ще у 2016 році, він фактично поставив Гренландію на карту".

"Я скажу йому, що процвітання Гренландії залежить від нього – від рішень, які він ухвалює. Ось який вплив він тепер має, визнавши, що це стратегічно важливо – а це дійсно так – для США та Західної півкулі", – вважає Лендрі.

Лендрі прибув до Нуука в неділю, 17 травня, і зустрівся наступного дня з прем'єр-міністром Єнсом-Фредеріком Нільсеном та міністром закордонних справ Муте Егеде.

Після зустрічі уряд Гренландії заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова досягнуто певного прогресу, але наполіг, що острів не продається.