Посланник Трампа: нефть из Гренландии могла бы ослабить напряженность вокруг Ормузского пролива

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри, который также является специальным посланником президента США в Гренландии, заявил в пятницу, что эта датская территория может сыграть важную роль в снижении цен на энергоносители на фоне конфликта с Ираном.

Его заявление в эфире Fox News приводит The Hill, сообщает "Европейская правда".

Ведущий спросил Лэндри о "неиспользованных ресурсах" острова, который президент Дональд Трамп давно хочет приобрести для США.

"Гренландия могла бы экспортировать 2 миллиона баррелей нефти в день уже сейчас. Подумайте, что это могло бы означать. Подумайте, какое давление это сняло бы в Ормузском проливе", – сказал он.

Лэндри заявил, что добыча нефти в Гренландии может быть запущена "примерно через 10 месяцев".

"Президент (Трамп) – единственный президент за последние 30 или 40 лет, который действительно заботится о том, чтобы что-то сделать и поставить Гренландию на карту", – сказал он.

Лендри посетил Гренландию с трехдневной поездкой в рамках выполнения своих обязанностей специального посланника. Он отметил, что президент сказал ему "поехать туда и завести кучу друзей".

Лендри совершил визит без официального приглашения, и его встретили прохладно официальные лица в Гренландии.

После встречи с Лендри правительство Гренландии заявило, что в переговорах с Соединенными Штатами о будущем острова достигнут определенный прогресс, но подчеркнуло, что остров не продается.

А Лендри заявил, что процветание страны "зависит" от американского президента.