Глава МЗС Угорщини анонсувала візит Мадяра до Брюсселя

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан анонсувала візит прем’єр-міністра країни Петера Мадяра до Брюсселя.

Про це вона сказала в інтерв’ю Politico під час конференції GLOBSEC у Празі, пише "Європейська правда".

Орбан заявила, що Мадяр наступного тижня відвідає Брюссель, щоб обговорити з Європейською комісією питання розблокування мільярдів заморожених коштів ЄС.

"Одним із наших найважливіших завдань у перші кілька місяців є отримання доступу до фондів відновлення та стійкості, що для Угорщини становить 10,4 млрд євро. І так, я можу підтвердити, що на наступному тижні запланована зустріч у Брюсселі", – сказала вона.

Також глава МЗС країни зазначила, що протягом останніх днів на експертному рівні вже відбулося кілька днів переговорів із Брюсселем щодо заморожених коштів.

Міністерка закордонних справ країни наголосила, що Угорщина вже працює над низкою так званих "супервіх" та реформ, необхідних для отримання доступу до цих коштів.

"Це відновлення критеріїв верховенства права. І це забезпечення того, щоб гроші витрачалися прозоро, абсолютно без корупції. І тут важливо підкреслити, що це було нашим виборчим мандатом. Ми балотувалися з певною програмою. … Тож ці суперетапи на 100% збігаються з тим, що цей уряд робитиме, що він би робив у будь-якому разі, а також з тим, чого від нас вимагав електорат", – запевнила Орбан.

Кошти були заблоковані через порушення Будапештом законодавства ЄС за правління Віктора Орбана, який керував країною 16 років поспіль, аж доки не програв загальні вибори минулого місяця.

Ці 10,4 млрд євро є частиною фонду відновлення після пандемії і становлять лише частину коштів, розморожування яких прагне Угорщина.

Як повідомляла "Європейська правда", 29 квітня майбутній прем’єр-міністр Угорщини у Брюсселі вже провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо розблокування заморожених коштів для Будапешта.

Європейська комісія нібито висунула Мадяру 27 умов для розблокування коштів для Угорщини, серед яких – перевірки щодо боротьби з корупцією та скасування рішень ще чинного прем’єр-міністра Орбана, які вважаються такими, що порушують правила ЄС.