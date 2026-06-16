Трамп допустив, що не продовжуватиме винятки з санкцій проти російської нафти

Президент США Дональд Трамп допустив, що не продовжуватиме винятки із санкцій проти російської нафти, запроваджених у відповідь на світове зростання цін, яке спричинила війна в Ірані.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на полях саміту G7, повідомляє Reuters.

Американський президент заявив, що Сполучені Штати тепер мають можливість не продовжувати термін дії винятків щодо російської нафти після досягнення угоди про припинення війни з Іраном.

"Незабаром ми зможемо це зробити, оскільки нафта вже тече", – сказав Трамп.

Після початку війни на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки адміністрація США запровадила винятки, які дозволяють країнам купувати російську нафту, що вже перебуває в морі. Це відбувалося в рамках заходів, спрямованих на стримування світових цін на енергоносії, які різко зросли внаслідок американсько-ізраїльської операції проти Ірану.

Ці винятки викликали суперечки, особливо серед європейських союзників, які вважають санкції необхідними для позбавлення Росії доходів від продажу нафти та позбавлення Москви фінансування для війни в Україні.

У травні Сполучені Штати знову оголосили про тимчасове продовження послаблення санкцій на російську нафту, що застрягла в морі, щоб пом’якшити зростання світових цін.

2 червня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що країна хотіла б найближчим часом скасувати винятки з нафтових санкцій проти Росії.