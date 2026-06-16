Зеленський обговорив санкційний тиск на Росію зі Стармером

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр Британії Кір Стармер провели двосторонню зустріч в кулуарах саміту G7 в Франції, під час якої обговорили санкції проти Росії.

Про це Зеленський повідомив у Telegram, пише "Європейська правда".

Президент подякував Британії за нові рішення щодо підтримки України та санкції проти російського "тіньового флоту", оголошені у вівторок.

Зеленський розповів Стармеру про наслідки нещодавніх російських ударів по Україні. Лідери також обговорили можливу участь Великої Британії у відновленні Києво-Печерської лаври, пошкодженої внаслідок атаки Росії у ніч проти 15 червня.

Крім того, вони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час зустрічі у форматі G7-Україна, потенційні напрями для подальшого тиску на Росію та кроки для зміцнення української протиповітряної оборони.

У вівторок нові санкції проти Росії оголосила також Канада.

Нагадаємо, Рада ЄС у понеділок ухвалила так званий мініпакет санкцій проти РФ, який затвердили паралельно з тим, як триває робота над ширшим 21-м санкційним пакетом Євросоюзу.