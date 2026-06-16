FT: лідери G7 домовилися посилити санкції проти російського енергосектору

Лідери "Групи семи" на саміті у французькому Ев’яні домовилися посилити тиск на Росію, запровадивши нові санкції щодо експорту нафти та газу з метою перекрити джерела фінансування військових дій Москви.

Про це французьке дипломатичне джерело повідомило виданню Financial Times, передає "Європейська правда".

За словами джерела, між країнами "Групи семи" було досягнуто консенсусної позиції щодо санкцій після раунду переговорів, на якому також був присутній президент України Володимир Зеленський.

"Лідери домовилися посилити тиск на Росію, зокрема за допомогою санкцій щодо нафти та газу", – зазначило французьке джерело після засідання, присвяченого Україні.

Дипломатичне джерело зазначило, що той факт, що досягнення мирної угоди між США та Іраном уже сприяло зниженню світових цін на нафту та газ, полегшив досягнення консенсусу щодо введення санкцій проти російського експорту енергоносіїв.

У вівторок Велика Британія та Канада оголосили про нові санкції проти Росії, які націлені здебільшого на "тіньовий флот" нафтових танкерів РФ.

Тим часом президент США Дональд Трамп в кулуарах саміту G7 допустив, що не продовжуватиме винятки із санкцій проти російської нафти, запроваджених у відповідь на світове зростання цін, яке спричинила війна в Ірані.