Мерц впевнений, що Трамп поділяє позицію європейців щодо війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив оптимізм з приводу того, що, на його думку, європейські лідери та президент США Дональд Трамп досягли спільної позиції щодо війни в Україні.

Про це Мерц сказав на пресконференції на полях саміту G7, його цитує 20 Minuten, пише "Європейська правда".

Канцлер Німеччини переконаний, що європейці та президент США у майбутньому будуть ще тісніше співпрацювати у мирних зусиллях для завершення війни в Україні, ніж раніше.

"Те, що дає нам усім підстави для впевненості, – це слова президента Трампа: Росія має припинити цю війну. І я вважаю, що це чіткий сигнал", – заявив Мерц журналістам на полях саміту "Групи семи" у французькому Ев’яні.

Посадовець зазначив, що європейські лідери детально обговорили з американським президентом наступні кроки та можливі подальші санкції проти Росії. Це, за словами Мерца, вселяє "певну міру оптимізму щодо того, що ми, європейці та американці, тепер разом докладемо всіх зусиль, щоб покласти край війні".

Канцлер зазначив, що лідери погодилися, що потрібно й надалі посилювати підтримку Києва й водночас збільшувати тиск на Москву, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

На запитання, чи дав Трамп обіцянку, що підтримає нові санкції проти Росії і що європейці в майбутньому сидітимуть за столом переговорів щодо завершення війни, Мерц відповів, що це не ставилося під сумнів.

Німецький канцлер наголосив, що Москва не зможе виграти війну військовим шляхом. Крім того, за словами Мерца, російська економіка страждає від війни та санкцій, що "відкриває шанс на мир".

Як зазначив глава уряду Німеччини, президент США "поступово відкривається для цієї оцінки ситуації і разом з нами зараз шукає шлях до припинення цієї війни".

Як повідомляли ЗМІ, лідери "Групи семи" на саміті у французькому Ев’яні домовилися посилити тиск на Росію, запровадивши нові санкції щодо експорту нафти та газу з метою перекрити джерела фінансування військових дій Москви.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі країни у "Групі семи" не бачать бажання Росії закінчувати війну та вважають, що змусити її до переговорів слід санкціями.

Тим часом президент США Дональд Трамп в кулуарах саміту G7 допустив, що не продовжуватиме винятки із санкцій проти російської нафти, запроваджених у відповідь на світове зростання цін, яке спричинила війна в Ірані.