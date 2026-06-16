ЗМІ: у США побоюються, що Іран продовжить використовувати Ормузьку протоку як важіль впливу

У розвідувальних агентствах США побоюються, що Тегеран "відкрив" для себе потужний важіль впливу у вигляді контролю над Ормузькою протокою та може надалі користуватися цим.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

За словами трьох співрозмовників, що коментували на умовах анонімності, у розвідувальних агентствах США вважають, що Іран за місяці війни довів, що спроможний перекривати судноплавство через Ормузьку протоку та шкодити глобальній економіці, і може надалі використовувати це.

Штатам довелося вести з Іраном інтенсивні перемовини для того, щоб забезпечити її повне відкриття.

"Ми фактично передали Ірану контроль над протокою, а це зброя сильніша за "ядерку", – каже один зі співрозмовників. За його словами, війна фундаментально змінила розрахунки Тегерану у цьому питанні.

Ще один співрозмовник, ознайомлений з оцінками, каже, що так само Іран зрозумів, що має важіль впливу у вигляді можливості бити по енергетичній інфраструктурі країн Перської затоки – побачивши, який це дало ефект.

Крім того, численні джерела стверджують, що у Тегерані задумалися над ще однією "ядерною опцією" на випадок зриву домовленостей зі США: за вказівкою Ірану підтримувані ним бойовики-хусити у Ємені можуть заблокувати прохід через Баб-ель-Мандебську протоку, що сполучає Червоне море з Індійським океаном. Це ще один важливий торгівельний маршрут, який частково "рятував" країни регіону під час перекриття Ормузької протоки.

Нагадаємо, увечері 15 червня Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном.

Він також сказав, що у межах кількох днів буде готовий публічно розкрити деталі документа, можливо "перед камерами".