Зеленський припустив, що знову зустрінеться з Трампом у середу

Президент України Володимир Зеленський припустив, що у середу, 17 червня, проведе ще одну двосторонню зустріч з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту G7.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє "Суспільне".

Відповідаючи на запитання про плани провести ще одну зустріч з президентом США, Зеленський заявив, що американська та українські команди продовжать зустрічатися протягом доби.

"Наші команди впродовж доби будуть зустрічатися на різних рівнях. Є багато технічних важливих зустрічей", – сказав Зеленський.

"Я думаю завтра ще зустрінемося з президентом (Трампом – ред.) окремо", – заявив український президент.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах саміту G7 у Франції, і зазначив, що знову зустрінеться з ним пізніше у вівторок.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час спілкування з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції обговорив із ним отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.

Видання The Kyiv Independent також повідомило, що Зеленський, Трамп та президент Франції Емманюель Макрон у вівторок у кулуарах саміту G7 у Франції провели тристоронню зустріч.