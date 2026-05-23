Глава МИД Венгрии объявила о визите Мадьяра в Брюссель

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о визите премьер-министра страны Петера Мадьяра в Брюссель.

Об этом она сообщила в интервью Politico во время конференции GLOBSEC в Праге, пишет "Европейская правда".

Орбан заявила, что Мадьяр на следующей неделе посетит Брюссель, чтобы обсудить с Европейской комиссией вопрос разблокирования миллиардов замороженных средств ЕС.

"Одной из наших важнейших задач в первые несколько месяцев является получение доступа к фондам восстановления и устойчивости, которые для Венгрии составляют 10,4 млрд евро. И да, я могу подтвердить, что на следующей неделе запланирована встреча в Брюсселе", – сказала она.

Также глава МИД страны отметила, что в течение последних дней на экспертном уровне уже состоялось несколько дней переговоров с Брюсселем по поводу замороженных средств.

Министр иностранных дел страны подчеркнула, что Венгрия уже работает над рядом так называемых "супермири" и реформ, необходимых для получения доступа к этим средствам.

"Это восстановление критериев верховенства права. И это обеспечение того, чтобы деньги расходовались прозрачно, абсолютно без коррупции. И здесь важно подчеркнуть, что это было нашим избирательным мандатом. Мы баллотировались с определенной программой. … Поэтому эти суперэтапы на 100% совпадают с тем, что будет делать это правительство, что оно делало бы в любом случае, а также с тем, чего от нас требовал электорат", – заверила Орбан.

Средства были заблокированы из-за нарушения Будапештом законодательства ЕС при правлении Виктора Орбана, который руководил страной 16 лет подряд, пока не проиграл всеобщие выборы в прошлом месяце.

Эти 10,4 млрд евро являются частью фонда восстановления после пандемии и составляют лишь часть средств, размораживание которых стремится добиться Венгрия.

Как сообщала "Европейская правда", 29 апреля будущий премьер-министр Венгрии в Брюсселе уже провел переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно разблокирования замороженных средств для Будапешта.

Европейская комиссия якобы выдвинула Венгрии 27 условий для разблокирования средств для Венгрии, среди которых – проверки по борьбе с коррупцией и отмена решений еще действующего премьер-министра Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС.