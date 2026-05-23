У МЗС Угорщини прокоментували залежність від російських енергоносіїв

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що країна буде робити те, що "найкраще для угорців" у контексті залежності Будапешта від російських енергоносіїв.

Про це вона сказала в інтерв’ю Politico під час конференції GLOBSEC у Празі, пише "Європейська правда".

В Орбан попросили прокоментувати питання щодо залежності Угорщини від російських енергоносіїв. На це очільниця МЗС країни наголосила, що Угорщина робитиме те, що найкраще для угорського народу.

"Ми хочемо країну, де у нас є вибір, де ми можемо ухвалювати рішення, [де] ми можемо вільно ухвалювати рішення", – сказала вона.

Щодо диверсифікації енергетики, за словами Орбан, Угорщині "потрібно сформувати енергетичний мікс, який буде найкращим для угорців з погляду цін, доступності та сталого розвитку".

Варто зазначити, що одразу після перемоги на виборах чинний прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна буде продовжувати купувати російську нафту, але водночас буде прагнути диверсифікувати закупівлю енергоносіїв.

Читайте також: Чи стане Мадяр новим Орбаном? Що стоїть за заявами нового лідера Угорщини про Україну