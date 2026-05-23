В МИД Венгрии прокомментировали зависимость от российских энергоресурсов

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что страна будет делать то, что "лучше всего для венгров", в контексте зависимости Будапешта от российских энергоносителей.

Об этом она сказала в интервью Politico во время конференции GLOBSEC в Праге, пишет "Европейская правда".

Орбан попросили прокомментировать вопрос о зависимости Венгрии от российских энергоносителей. На это глава МИД страны подчеркнула, что Венгрия будет делать то, что лучше всего для венгерского народа.

"Мы хотим страну, где у нас есть выбор, где мы можем принимать решения, [где] мы можем свободно принимать решения", – сказала она.

Что касается диверсификации энергетики, по словам Орбан, Венгрии "нужно сформировать энергетический микс, который будет лучшим для венгров с точки зрения цен, доступности и устойчивого развития".

Стоит отметить, что сразу после победы на выборах действующий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна будет продолжать покупать российскую нефть, но в то же время будет стремиться диверсифицировать закупки энергоносителей.

