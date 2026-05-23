Зеленский обратился к США и Европе в связи с подготовкой РФ удара, вероятно, "Орешником"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам в США и Европе после того, как получил разведданные о подготовке Россией комбинированного удара, вероятно, с применением ракеты "Орешник".

Об этом глава государства рассказал в соцсетях в субботу вечером, сообщает "Европейская правда".

Президент рассказал, что получил доклад от разведки: есть данные, в том числе от американских и европейских партнеров, о подготовке россиянами удара с применением "Орешника".

Зеленский подчеркнул, что эта информация проверяется, но есть признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различного вооружения.

"Указанное вооружение средней дальности (ракета "Орешник". – Ред.) может быть задействовано в таком ударе. Важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, начиная с сегодняшнего вечера", – написал президент.

Он подчеркнул, что обращает внимание партнеров как в Соединенных Штатах, так и в Европе на то, что применение такого оружия и затягивание такой войны является глобальным примером также и для других потенциальных агрессоров.

"Если России позволено уничтожать жизни в таких масштабах, то ни одно соглашение не удержит от агрессии и ударов другие подобные режимы, основанные на ненависти. Рассчитываем на реакцию мира, и что реакция будет не постфактум, а превентивной – нужно давить на Москву, чтобы они не расширяли войну", – написал Зеленский.

Напомним, 22 мая Зеленский сообщил, что ожидает от США ответа относительно возможных форматов и графика мирных переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио 22 мая констатировал приостановку мирных переговоров по Украине, но выразил готовность Вашингтона к дальнейшему посредничеству в случае, если переговоры будут конструктивными.

20 мая Зеленский рассказал о "хороших контактах" с США, на основании которых он выразил надежду на возобновление мирных переговоров с РФ, в том числе при возможном участии европейцев.