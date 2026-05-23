У Бухаресті ввели безпрецедентні заходи безпеки через концерт білоруського репера Коржа

У столиці Румунії Бухаресті правоохоронці впровадили безпрецедентні заходи безпеки у зв’язку з прибуттям до міста десятків тисяч фанатів на концерт білоруського репера Макса Коржа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi 24.

У румунській поліції заявили, що це масштабна подія, що має певну специфіку, оскільки на неї прибули понад 40 тисяч учасників з різних країн.

"Ми говоримо про зусилля не лише Міністерства внутрішніх справ, а й багатьох інших структур, зокрема розвідувальних, прокуратури та Міністерства закордонних справ. 90% учасників – це іноземці. А це передбачає скоординовані зусилля з боку структур Міністерства внутрішніх справ. Ми використовуємо всі види ресурсів, як людські, так і технічні", – заявив Маріус Мілітару, директор з комунікацій румунської жандармерії.

Тисячі молодих людей з десятків країн спеціально приїхали до Бухареста заради білоруського артиста, майже невідомого в Румунії, що виступить на Національній арені.

Ще кілька днів тому до столиці почали прибувати молоді люди, в основному з України, Польщі, Литви та Республіки Молдова.

Румунські силовики перебувають у стані підвищеної готовності з огляду на заворушення у Варшаві під час концерту білоруського артиста. Тоді за агресію та зберігання наркотиків було затримано понад 100 осіб.

Повідомляється, що румунські правоохоронці співпрацювали з польськими, які надали їм корисну інформацію для підготовки до події.

На час суботнього концерту в Бухаресті на кількох магістралях столиці введені обмеження руху. Ще з п’ятниці правоохоронці проводили превентивні заходи в найважливіших точках міста, де їм вдалося донести рекомендації до шанувальників артиста та наголосити на важливості дотримання заходів громадського порядку.

Зокрема, були створені спеціальні QR-коди, які перенаправляють на сайт румунської жандармерії, де розміщені рекомендації кількома іноземними мовами, оскільки не всі учасники розмовляють англійською.

Правоохоронцям допомагають службові тварини – коні, а також собаки, спеціалізовані на виявленні вибухових та заборонених речовин.

У складі сил громадського порядку є представники поліції діалогу, які володіють кількома іноземними мовами.

Станом на 18:00 суботи жодних серйозних інцидентів зафіксовано не було.

Окремі трамвайні лінії курсуватимуть в Бухаресті до півночі, щоб допомогти фанатам виконавця залишити Національну арену.

