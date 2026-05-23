Трамп оцінив шанси на відновлення бойових дій з Іраном "50 на 50"

Президент США Дональд Трамп повідомив у суботу, що пізніше цього дня він зустрінеться зі своїми переговірниками, щоб обговорити останню пропозицію Ірану, і, ймовірно, до неділі вирішить, чи відновлювати активну фазу війни.

Про це він сказав виданню Axios, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що шанси на те, що йому вдасться укласти хорошу угоду або ж "змести їх з лиця землі", становлять "рівно 50 на 50".

Очікується, що пізніше цього дня президент США проведе телефонну конференцію з лідерами країн Перської затоки, щоб обговорити ситуацію з Іраном, як повідомили два джерела, обізнані з планами.

Трамп повідомив виданню, що в суботу зустрінеться зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб обговорити останню відповідь Ірану. Очікується, що до розмови також приєднається віцепрезидент Джей Ді Венс.

Речник МЗС Ірану заявив у суботу, що Іран і США перебувають на завершальному етапі обговорення меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни. Трамп заявив, що погодиться лише на угоду, яка охоплюватиме такі питання, як збагачення урану та доля існуючих запасів Ірану.

"Я думаю, що станеться одне з двох: або я завдам їм удару сильнішого, ніж будь-коли раніше, або ми підпишемо вигідну угоду", – сказав Трамп.

Державний секретар Марко Рубіо заявив у суботу, що в переговорах відбувся "певний прогрес" і "можливо, пізніше сьогодні з’являться якісь новини".

Нагадаємо, на початку тижня Трамп заявив, що відклав нову серію ударів проти Ірану, посилаючись на високі шанси досягти домовленості дипломатичним шляхом.

20 травня американський президент припустив, що США доведеться вдатися до сильніших ударів, якщо перемовини з Тегераном не закінчаться домовленістю.