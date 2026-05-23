У Сербії зупинили залізницю напередодні великого протесту в Белграді

У суботу по всій Сербії було призупинено залізничне сполучення напередодні масштабної студентської акції протесту в Белграді.

повідомило агентство DPA.

У короткій заяві оператора Srbija Voz о 4:15 ранку йшлося про те, що рух поїздів буде зупинено по всій країні. Компанія не назвала причини призупинення руху.

Уряд Сербії вже двічі призупиняв залізничне сполучення напередодні студентських протестів, які є частиною широкого руху, що виник після обвалу залізничного навісу в місті Новий Сад у листопаді 2024 року, в результаті якого загинуло 16 осіб.

Студенти сербських університетів були в авангарді протестувальників, які закликали президента Александара Вучича піти у відставку через цю трагедію, звинувачуючи уряд у недбалості та корупції.

Уряд відреагував на протести жорсткими репресіями проти демонстрантів та довільними арештами організаторів і прихильників.

У двох випадках, у березні та в червні минулого року, влада посилалася на "анонімні повідомлення про замінування", тоді як оглядачі вважали, що призупинка руху на залізниці мала на меті не допустити приєднання до мітингів у столиці протестувальників з-поза меж Белграда.

