Рубіо каже, що проблема з Іраном буде вирішена "так чи інакше"

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у суботу, що проблема з Іраном "буде вирішена так чи інакше" та повідомив про "певний прогрес" у перемовинах.

Його заяву наводить Fox News, повідомляє "Європейська правда".

"Було досягнуто певного прогресу. Навіть у той момент, коли я зараз з вами розмовляю, триває робота над цим питанням. Є ймовірність, що пізніше сьогодні, завтра або через кілька днів ми зможемо щось повідомити", – сказав Рубіо щодо потенційної угоди з Іраном.

Він додав, що "ця проблема має бути вирішена, як сказав президент, так чи інакше".

"Іран ніколи не може мати ядерної зброї. Протоки мають бути відкриті без мита. Вони мають здати свій збагачений уран", – перерахував Рубіо умови США, які назвав незмінними.

"Це незмінні позиції президента, і він завжди віддає перевагу дипломатичному вирішенню. Президент завжди прагне вирішувати такі проблеми шляхом дипломатичних переговорів. Саме над цим ми зараз працюємо", – додав він.

Нагадаємо, на початку тижня Трамп заявив, що відклав нову серію ударів проти Ірану, посилаючись на високі шанси досягти домовленості дипломатичним шляхом.

20 травня американський президент припустив, що США доведеться вдатися до сильніших ударів, якщо перемовини з Тегераном не закінчаться домовленістю.

За повідомленнями, дані американської розвідки вказують на те, що Іран швидко відновлюється після наслідків спільних ударів США та Ізраїлю.