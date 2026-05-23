Фредеріксен отримала ще один шанс сформувати новий уряд Данії

Король Данії Фредерік Х вдруге після парламентських виборів доручив виконувачці обов’язків прем’єр-міністра, лідерці Соціал-демократичної партії Метте Фредеріксен очолити переговори про формування уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", Фредеріксен повідомила у суботу після зустрічі з монархом, інформує DR.

Фредеріксен заявила, що має намір розпочати переговори вже завтра, та висловила упевненість, що уряд буде сформовано.

"Ми почнемо завтра і продовжимо в наступні дні", – сказала вона, додаючи, що це буде інтенсивний переговорний процес.

Вона зазначила, що має намір сформувати лівоцентристський уряд із соціал-демократами, Соціалістичною народною партією ("Зелені ліві"), "Радикальними" і "Поміркованими".

Фредеріксен, ймовірно, зіткнеться з тиском, щоб піти на поступки лідеру "Поміркованих" Ларсу Льокке Расмуссену, чия підтримка вважається ключовою після того, як березневі вибори забезпечили йому "золоту акцію" у парламенті.

Соціал-демократична партія Фредеріксен здобула 38 місць у 179-місному парламенті, що стало найгіршим результатом цієї політичної сили на виборах з 1903 року.

У суботу король Фредерік Х вказав на Фредеріксен як на нову керівницю переговорів після того, як перемовини з правоцентристськими силами під керівництвом міністра оборони Троельса Лунда Поульсена провалилися.

Поульсена, лідера правої Ліберальної партії, на початку травня попросили вивчити варіанти формування уряду після того, як попередні переговори Фредеріксен щодо коаліції провалилися. Тоді партія "Помірковані" вийшла з перемовин.

