Трамп опублікував карту Ірану у кольорах прапора США

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social карту Близького Сходу, на якій Іран забарвлений у кольори американського прапора.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Трамп опублікував це зображення з підписом "Сполучені Штати Близького Сходу?".

Глава Білого дому не додав жодних роз’яснювальних коментарів.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив у суботу, що проблема з Іраном "буде вирішена так чи інакше" та повідомив про "певний прогрес" у перемовинах.

Нагадаємо, на початку тижня Трамп заявив, що відклав нову серію ударів проти Ірану, посилаючись на високі шанси досягти домовленості дипломатичним шляхом.

20 травня американський президент припустив, що США доведеться вдатися до сильніших ударів, якщо перемовини з Тегераном не закінчаться домовленістю.