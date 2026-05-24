Польща підіймала авіацію через масовану атаку Росії по Україні

У неділю Оперативне командування Збройних сил Польщі привело в стан бойової готовності військову авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки через комбінований удар Росії по території України.

Як пише "Європейська правда", про це командування повідомило на платформі X.

Як наголосили у відомстві, ці заходи мали превентивний характер і були спрямовані на гарантування безпеки повітряного простору Польщі та його захист, зокрема в районах, прилеглих до зон загрози.

Близько 5 ранку за місцевим часом Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про завершення операцій військової авіації в повітряному просторі. Також залучені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартного режиму роботи.

Як уточнили у відомстві, порушень польського повітряного простору під час російської атаки на Україну зафіксовано не було.

Як повідомлялося, 13 травня, Польща "мобілізувала необхідні сили" на тлі російського масштабного удару по Україні.

Також писали, що Польща підіймала авіацію через російський удар по українських регіонах 25 квітня.