Польша поднимала авиацию в связи с массированной атакой России на Украину

В воскресенье Оперативное командование Вооруженных сил Польши привело в состояние боевой готовности военную авиацию, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки в связи с комбинированным ударом России по территории Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом командование сообщило на платформе X.

Как подчеркнули в ведомстве, эти меры носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства Польши и его защиту, в частности в районах, прилегающих к зонам угрозы.

Около 5 утра по местному времени Оперативное командование ВС Польши сообщило о завершении операций военной авиации в воздушном пространстве. Также задействованные наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к стандартному режиму работы.

Как уточнили в ведомстве, нарушений польского воздушного пространства во время российской атаки на Украину зафиксировано не было.

Как сообщалось, 13 мая Польша "мобилизовала необходимые силы" на фоне масштабного российского удара по Украине.

Также писали, что Польша поднимала авиацию из-за российского удара по украинским регионам 25 апреля.