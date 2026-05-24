Армия Латвии завершила поиски обломков дрона в озере

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии завершили поисковые работы в озере Дридзис в Краславском крае Комбульской волости, где в субботу утром упал и взорвался дрон.

Об этом сообщил агентству LETA представитель НВС Робертс Скраучс, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Представитель НВС сказал, что дрон развалился на несколько небольших частей, и в воскресенье было принято решение завершить поисковые работы, поскольку все, что можно было найти, было найдено.

Пока неизвестно, что это был за дрон. Все найденные детали еще будут изучаться и анализироваться.

Доступ к озеру больше не ограничен.

Государственная полиция в субботу, 23 мая, около 8 часов утра получила от жителей информацию о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис, где при столкновении с водой он взорвался. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, 7 мая "заблудившиеся" украинские дроны попали в пустые нефтяные резервуары на территории Латвии, причиной этого потенциально может быть ИИ-компонент в программировании курса этих аппаратов.

Украина после этого инцидента – до сих пор самого серьезного из всех – признала, что в нефтебазу попали ее дроны из-за российской РЭБ. Напомним, эти события стали триггером для распада латвийской правительственной коалиции.