В Хельсинки отселят дом с более 60 квартирами, где тушили масштабный пожар на крыше

Субботний пожар в многоэтажке в столице Финляндии Хельсинки, из-за которого все здание из более 60 квартир объявлено непригодным для проживания, мог вызвать газовый гриль на балконе.

Об этом сообщают Yle и HS, пишет "Европейская правда".

В Хельсинки продолжается расследование масштабного пожара в многоэтажном жилом доме в районе Каласатама, где огонь распространился из квартиры на крышу здания и нанес большой ущерб.

Пожар начался вечером в субботу с балкона квартиры пожилой пары на 4-м этаже, хозяева в то время были дома.

Огонь быстро распространился на крышу над 6-м этажом, вероятно, по вентиляционным системам. Пожар всю ночь тушили около 30 команд пожарных, справиться с огнем на крыше было сложно из-за ее конструктивных особенностей.

На данном этапе расследование склоняется к тому, что причиной пожара стал газовый гриль на балконе. Случай расследуют как халатность, создавшую угрозу для общественности.

По выводам инспекции, все здание с 62 квартирами временно непригодно к проживанию из-за последствий пожара и затопления водой от тушения, ремонты могут занять много месяцев. Компания-владелец жилья, сдаваемого там в аренду, будет искать альтернативы для жителей.

