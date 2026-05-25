ЗМІ: Росія могла заглушити сигнал GPS літака з міністром оборони Британії

На початку цього тижня під час польоту поблизу російського кордону у літака ВПС Великої Британії, на борту якого перебував міністр оборони країни, було заглушено сигнал.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Інцидент стався у четвер, коли Джон Гілі повертався до Великої Британії після відвідин британських солдатів в Естонії.

Вважається, що за атакою, через яку пілотам довелося використовувати іншу навігаційну систему, стоїть Росія. GPS літака був вимкнений протягом тригодинного польоту.

Інцидент стався на наступний день після того, як стало відомо, що минулого місяця два російські військові літаки неодноразово та небезпечно перехоплювали розвідувальний літак британських ВПС над Чорним морем.

Невідомо, чи Гілі був навмисною ціллю. За даними видання The Times, яке першим повідомило про інцидент, маршрут польоту був видимий на вебсайтах відстеження літаків.

Під час свого візиту до Естонії Гілі поспілкувався з британськими військовослужбовцями, які брали участь у військових навчаннях НАТО поблизу російського кордону.

У ході окремого інциденту минулого місяця російський винищувач Су-35 наблизився до літака спостереження Rivet Joint, підлетівши настільки близько, що спрацювали його аварійні системи, вимкнувши автопілот.

У 2024 році GPS-сигнал літака ВПС Британії, на борту якого перебував тодішній міністр оборони Грант Шаппс, був заглушений під час польоту поблизу російської території.