У Гельсінкі знайшли винуватців небезпечної пожежі під багатоповерхівкою

Поліція фінської столиці Гельсінкі вважає винуватцями небезпечної пожежі на паркмайданчику під житловим будинком у переддень Великодня трьох неповнолітніх хлопців.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда".

Поліція Гельсінкі повідомила, що слідство вважає причиною пожежі на паркмайданчику під будинком, де у переддень Великодня згоріли вісім автомобілів, хуліганські дії кількох неповнолітніх – двох 16-річних хлопців та одного 14-річного.

Інцидент розслідують як завдання матеріальної шкоди з обтяжувальними обставинами.

Спершу пожежу не вважали підпалом, але у процесі збору свідчень поліція отримала вказівки на те, що до цього може бути причетна група юних хуліганів. Процес допитів хлопців ще не завершився, проте слідство сформувало загальне розуміння того, як почалася пожежа.

Під час дослідження інформації на телефонах підозрюваних у них знайшли докази інших протиправних вчинків – зокрема, відео фізичного нападу на однолітка з приниженнями. Ці інциденти стануть предметом окремого розслідування.

Нагадаємо, йдеться про пожежу в ніч проти 4 квітня в одному з кварталів Гельсінкі – на накритому навісом паркмайданчику поруч з багатоквартирним будинком згоріли вісім автомобілів. Люди побоювались, що полум’я дотягнеться і до самого будинку.

